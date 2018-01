Düsseldorf - In den USA legte der ISM-Index im Dezember überraschend stark von 58,2 auf 59,7 Punkte zu (Konsens: 58,2) und rückt damit wieder in Schlagweite zu dem im September verzeichneten zyklischen Hoch (60,8), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Der US-Dollar habe daraufhin zum Euro zugelegt, die Einheitswährung habe sich letztlich aber oberhalb von 1,20 USD stabilisiert.

