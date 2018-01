US-Präsident Donald Trump verteidigt überraschend Regimegegner im Iran - viel klarer als sein Vorgänger Barack Obama. Dahinter steckt auch Eigennutz, denn Trump verfolgt im Iran strategische Ziele.

Einen prominenteren Fürsprecher könnten sich die Demonstranten im Iran kaum vorstellen. Angesichts der Massenproteste gegen die Regierung in Teheran versicherte US-Präsident Donald Trump den Regimegegnern in den vergangenen Tagen mehrfach seiner Unterstützung. Das iranische Volk werde seit vielen Jahren unterdrückt, twitterte Trump etwa. Es sei "hungrig nach Nahrung und Freiheit". Er habe großen Respekt vor dem iranischen Volk, schrieb der Präsident in einer weiteren Nachricht. Man werde "große Unterstützung durch die Vereinigten Staaten zu angemessener Zeit" sehen.

Präsident Trump entdeckt die Menschenrechte. Das kommt unerwartet. Im ersten Jahr seiner Regierungszeit stand dieses Thema nicht ganz oben auf seiner außenpolitischen Agenda.

Dass er nun mit Blick auf die Proteste im Iran die Bedeutung universeller Menschenrechte so hervorhebt, dürfte gleichwohl nicht nur mit einer neu entdeckten Sensibilität für das Leid der Unterdrückten zusammenhängen. Denn die Proteste im Iran könnten es dem US-Präsidenten auch ermöglichen, seine strategischen Ziele voranzutreiben - mit Blick auf den Einfluss Teherans im Nahen Osten und auf das Abkommen über das iranische Atomprogramm. Der iranische Botschafter bei den Vereinigten Nationen warf Trump und seinem Vizepräsidenten Mike Pence in der Nacht sogleich vor, durch mehrere "absurde Tweets" die Iraner ermutigt zu haben, sich an Unruhen zu beteiligen. Gholamali Choschroo sagte in einem Brief an den Präsidenten des UN-Sicherheitsrats, die USA hätten sich "auf groteske Weise in die inneren Angelegenheiten des Irans" eingemischt.

Trump ist bei weitem nicht der erste Staatschef, der sich ein Bekenntnis zu Menschenrechten und die Unterstützung von Demonstranten taktisch zu Nutze macht. Auch sein Vorgänger Barack Obama wog sehr genau ab, welchem Aufstand er seine Rückendeckung ...

