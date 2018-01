Hannover - Nach der durch die jüngsten Aussagen der EZB ausgelösten Schwäche zum Jahresauftakt haben sich die deutschen Staatsanleihen am Mittwoch etwas erholt, so die Analysten der Nord LB.Robuste Konjunkturdaten aus den USA hätten am Nachmittag dazu geführt, dass der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben und mit 161,58 Punkten deutlich unter seinem Tageshoch geschlossen habe. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sei auf 0,44% gefallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...