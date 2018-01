Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Donnerstag den Anstieg vom Vortag fort, wobei der Leitindex SMI kurz nach Börseneröffnung erstmals seit dem August 2015 wieder die Marke von 9'500 Punkten überschritten hat. Damit kommt der SMI auch seinem Allzeithoch vom Juni 2007 bei 9'548 Punkten immer näher. Für die gute Stimmung sorgen positive Vorgaben der Wall Street, wo die Indizes ihre Rekordjagd fortgesetzt haben, sowie mehrheitlich feste asiatische Börsen.

Zu den guten Konjunkturdaten aus den USA vom Vortag sind am Donnerstag auch positive Meldungen aus China gekommen, wo sich die Stimmung bei den privaten und mittelständischen Dienstleistern deutlich verbessert hat. Das am Vorabend publizierte Protokoll der Sitzung der US-Notenbank vom Dezember zeigt, dass die Fed trotz einer eher schwachen Inflationsentwicklung an ihrem geldpolitischen Kurs festhält. Beobachter erwarten bis zu drei Zinserhöhungen im laufenden Jahr.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,12% höher bei 9'497,37 Punkten, wobei der SMI kurz nach Handelsbeginn ein Mehrjahreshoch von 9'515 Punkten erreicht hat. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,27% auf 1'539,05 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,24% auf 10'883,83 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Plus und sieben im Minus.

Von der guten Stimmung können nicht zuletzt zyklische Werte profitieren, so ziehen etwa die Titel des ...

