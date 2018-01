Zürich (ots) -



Im Dezember 2017 steigen die Angebotsmieten in der Schweiz um 0.26

Prozent. Der Index Schweiz steht bei 113.9 Punkten. Im Vergleich zum

Vorjahresmonat sinken die Mieten um 0.09 Prozent. Im Kanton Zürich

steigen die Angebotsmieten gegenüber dem Vormonat um 0.60 Prozent.



Zu diesem Ergebnis kommt der homegate.ch-Angebotsmietindex, der

vom Immobilienportal homegate.ch in Zusammenarbeit mit der Zürcher

Kantonalbank (ZKB) erhoben wird. Er misst die monatliche,

qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu

vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.



Veränderung in den Kantonen



Im Kanton St. Gallen stagniert der Indexstand bei 111.9 Punkten.

In den Kantonen Zürich (0.60 Prozent), Bern (0.18 Prozent), Luzern

(0.17 Prozent), Solothurn (0.09 Prozent), Basel (0.09 Prozent),

Aargau (0.09 Prozent), Thurgau (0.09 Prozent) und Genf und Waadt

(0.88 Prozent) steigen die Angebotsmieten im Dezember 2017. Im Kanton

Tessin sinken die Angebotsmieten um 0.47 Prozent.



Qualitätsbereinigung



Die Entwicklung der Angebotsmietpreise für die Schweiz wird um die

unterschiedliche Qualität, Lage und Grösse der Wohnungen korrigiert.

Der Vorteil dieser so genannten hedonischen Methode liegt darin, dass

die wirkliche Mietpreisentwicklung für neue und wieder zu vermietende

Wohnungen auf homegate.ch abgebildet wird. Der

homegate.ch-Angebotsmietindex ist der älteste qualitätsbereinigte

Mietpreisindex der Schweiz.



Der nächste homegate.ch-Mietindex erscheint am 5.02.2018.



