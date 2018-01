Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der Eurozone hat im Dezember nochmals an Dynamik gewonnen. Die Industrieproduktion wurde mit annähernder Rekordrate ausgeweitet, und im Servicesektor liefen die Geschäfte so gut wie zuletzt vor über sechseinhalb Jahren. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 58,1 Zähler von 57,5 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Wert seit Februar 2011.

Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 58,0 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet. Bereits ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer des Markit-Instituts ein Wachstum.

"Die Eurozone beendet das beste Jahr seit über einem Jahrzehnt mit einem fulminanten Finale und widerlegt damit ein weiteres Mal alle Befürchtungen, dass die zunehmende politische Unsicherheit dem Wirtschaftswachstum schaden könnte", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Mit 56,4 fiel der Jahresdurchschnitt des Sammelindex 2017 so gut aus wie zuletzt 2006.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 56,6 Punkte von 56,2 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 56,5 gemeldet, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.

