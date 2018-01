Digitale Karten gelten als Schlüsseltechnik für autonomes Fahren. Zwei Autozulieferer schließen sich deutschen Autoherstellern an und beteiligen sich an Here. Bosch und Continental haben eigene Erwartungen an den Dienst.

Die Zulieferer Bosch und Continental beteiligen sich zu jeweils fünf Prozent an dem von den deutschen Autokonzernen kontrollierten Kartendatendienstleister Here. Durch die Zusammenarbeit sollen die für autonomes Fahren und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...