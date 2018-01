Die HSBC hat das Kursziel für Continental von 250 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar hätten sich die Aktien in der zweiten Jahreshälfte 2017 gut entwickelt, doch sei die Qualität des des Autozulieferers immer noch nicht ausreichend eingepreist, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Cosman verwies auf strategische Chancen, einen starken Auftragseingang und ein defensives Reifengeschäft. Der Kapitalmarkttag am 9. Januar, an dem neben den vorläufigen Quartalszahlen auch ein Ausblick auf 2018 gegeben werde, könnte ein Kurskatalysator sein./ck/la Datum der Analyse: 04.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0017 2018-01-04/10:55

ISIN: DE0005439004