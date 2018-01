Essen - Erneut waren die Umsätze an den Rentenmärkten überschaubar, so die Analysten der National-Bank AG.Die deutschen Staatsanleihen hätten dabei einen Großteil ihrer Vortagsverluste wieder wettmachen können. Angeschlagen würden sie dennoch bleiben, obwohl die Nachfrage nach Anleihen weiterhin hoch sei. Das sei an der ausgezeichneten Aufnahme der via Syndikat emittierten neuen 10-jährigen irischen Staatsanleihe abzulesen gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...