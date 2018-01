(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Personal von morgen schon heute per Praktikumsstellenausschreibung im Netz rekrutieren

Gerade Akademiker und Absolventen anspruchsvoller Ausbildungen sehen sich heutzutage nach dem Erreichen des Abschlusses vielerlei Problemen entgegengestellt. Gründe dafür sind zum einen der hohe Konkurrenzdruck am Markt von Absolventen sowie die sich seit den 1990er-Jahren verschlechternde Arbeitsmarktsituation - man spricht deshalb gern und oft von der so genannten "Generation Praktikum". Demnach gelten Praktika heute als Wegweiser und können Tür und Tor für Karrieren öffnen.

Aus Arbeitgebersicht: qualitativ hochwertiges Personal von morgen schon heute per Praktikumsstellenausschreibung im Netz rekrutieren können

Um eine möglichst hohe Reichweite einer Praktikumsausschreibung zu erzielen, sollten Arbeitgeber heutzutage die Möglichkeiten des Netzes nutzen. Im Rahmen von Web 2.0-Anwendungen können Arbeitgeber sowie auch potentielle Praktikanten über Internetplattformen wie z.B. praktikumsanzeigen.de miteinander in Kontakt treten und interagieren. Das Portal bietet hierbei die Möglichkeit, als Arbeitgeber Praktikumsanzeigen zu erstellen, sodass Praktikanten eine Vielzahl von Praktikumsangeboten in Augenschein nehmen und sich demnach das am besten zusagende Angebot auswählen können.

Je nach entsprechendem Interessensgebiet finden sich hier Praktikumsanzeigen aus vielen Bereichen der Wirtschaft. Durch Filterfunktion können Praktikumssuchende zudem detaillierte Suchen nach dem [url=http://www.praktikumsanzeigen.de]Praktikum[/url] ihrer Wahl starten. Auf der Seite des Arbeitgebers können die Praktikumsanzeigen mit diversen Informationen gefüllt und beworben werden, um dem Praktikanten in Spe einen guten Gesamtüberblick über Tätigkeitsfeld, Arbeitsklima sowie spätere Karriereaussichten zu verschaffen. Praktikas und die damit verbundenen Praktikumsanzeigen auf z.B. praktikumsanzeigen.de gelten weiterhin als nachhaltige Investition für Unternehmen, die über Praktikanten zukünftiges Festpersonal erhalten können. Auch für Praktikanten selbst können Praktika - wenn auch teilweise unbezahlt - ein durchaus lohnenswerter, erster Schritt in die spätere Traumkarriere darstellen.

Warum der Anbieter praktikumsanzeigen.de dabei besonders eine junge Zielgruppe anspricht

Da es sich bei Praktikumssuchenden in der Regel um eine junge Zielgruppe zwischen 16 und 30 Jahren handelt und diese statistisch gesehen zu über 70 Prozent eine Internetnutzung über mobile Endgeräte präferiert, bietet praktikumsanzeigen.de den entscheidenden Vorteil, dass dieses auf die Nutzung über mobile Endgeräte zugeschnitten ist. So lassen sich nicht nur entsprechende Praktikumsanzeigen von Arbeitgebern ganz praktisch von unterwegs einpflegen, viel mehr können sich potentielle Praktikanten nunmehr auch völlig unkompliziert in Bus und Bahn sowie im Hörsaal auf die Suche nach interessanten Praktikumsanzeigen machen. Das führt nicht nur dazu, dass ein Portal für viele junge Nutzer interessanter und praktikabler als beispielsweise eine Praktikumsausschreibung in einer z.B. Zeitschrift ist, vielmehr macht vielen vor allem jungen Nutzern die Suche nach Praktikumsstellen so auch viel mehr Spaß.

Gerade junge Leute profitieren von der Fülle an Praktikumsanzeigen auf praktikumsanzeigen.de

Besonders Praktikumssuchende profitieren von der großen Auswahl verschiedener Praktikumsangebote auf praktikumsanzeigen.de. Mittels der zahlreichen Suchfunktionen können hier Praktika-Angebote aus verschiedenen Branchen ausfindig gemacht werden - gefiltert werden kann z.B. nach Qualifikation, Ort des Praktikums sowie nach Tätigkeitsbereichen. So kann der Praktikumssuchende überregional und genau gemäß seiner Interessen sein individuelles Praktikum nach Maß ausfindig machen und kann sich direkt über das Portal bei diesem bewerben. Zudem liefert das Portal auch völlig kostenlos entsprechende Bewerbungsvorlagen sowie Bewerbungstipps..

Dank weiterer Kooperationspartner die Reichweite der eigenen Praktikumsanzeige erhöhen können

Die eigene App aus dem Hause praktikumsanzeigen.de bietet zudem auch die Möglichkeit, über Kooperationspartner wie z.B. praktikumsmarkt.de die Reichweite der eigenen Anzeige zu erhöhen. Damit kann eine größere Anzahl potentieller Praktikumssuchender auch von kooperierenden Portalen direkt in Verbindung mit der praktikumsanzeigen.de-App angesprochen werden. Vor allem aber profitiert hiervon der eigentliche Nutzer, dem im Zuge dieses Features eine noch viel größere Auswahl offener Praktikumsstellen präsentiert werden kann.

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

