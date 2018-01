Zürich (ots) -



Die Studie «Digital Switzerland» der HWZ Hochschule für Wirtschaft

Zürich und localsearch (Swisscom Directories AG) zeigt, dass

Schweizer KMU digitalen Nachholbedarf haben: 87% der Befragten sind

als Digitale Dinosaurier einzustufen. Fehlende finanzielle Mittel,

technische Ausstattung und Fachwissen sind für Mikrounternehmen dabei

die grössten Herausforderungen.



Die zum dritten Mal durchgeführte KMU-Studie «Digital Switzerland»

untersucht Ziele und Herausforderungen der digitalen Transformation

für Schweizer Unternehmen und kommt zum Ergebnis, dass eine Mehrheit

von 87% der Befragten als digitale Dinosaurier einzustufen sind. Die

sogenannten digitalen Dinosaurier sind überproportional bei

Mikrounternehmen (1-9 Mitarbeitende) vertreten. «Die Studie zeigt,

dass viel Potenzial ungenutzt bleibt, aber gleichzeitig eben auch ein

Ressourcenproblem besteht, um die digitale Transformation

voranzutreiben», sagt Manuel Nappo, Leiter des Institute for Digital

Business der HWZ, das die Studie verantwortet. Stefano Santinelli,

CEO von localsearch überraschen die Studienergebnisse nicht: «Mit 40

Jahren Erfahrung kennt localsearch die KMUs in der Schweiz genau.

Gerade Mikrounternehmen haben oft weder die Zeit noch das Know-How,

um sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Dabei drohen viele

den Anschluss zu verlieren, denn: Wer heute online nicht präsent ist,

wird schlicht nicht mehr wahrgenommen und die Konkurrenz ist nur

einen Klick entfernt.»



Fehlende Ressourcen sind zentrale Herausforderung



Generelle Herausforderungen im Zuge der digitalen Transformation

sind fehlende finanzielle Mittel, ungenügende technologische

Ausstattung und Mangel an Fachwissen. Bei Unternehmen mit mehr als

100 Mitarbeitenden zählen neben fehlendem Fachwissen, eine nicht

vorhandene Veränderungskultur und unklare Verantwortlichkeiten zu den

grössten Herausforderungen.



Ziel Kundenbindung und Kostenreduktion



Als wichtigste Ziele der digitalen Transformation werden

Kundenbindung, Kostenreduktion und erhöhte Reichweite für die

Neukundenakquise angegeben. Bei Unternehmen mit mehr als 100

Mitarbeitenden spielt zudem das verbesserte Kundenerlebnis eine

zentrale Rolle.



Potenzial nicht ausgeschöpft



Für die künftige Entwicklung der Unternehmen wird Digital Security

von den Befragten am wichtigsten eingestuft, gefolgt von Social Media

und digitalem Marketing. Nach Kenntnissen gefragt, geben die

Umfrageteilnehmer an, dass sie sich vor allem mit Social Media,

Wearables und E-Commerce auskennen.



Im Unternehmensalltag werden die digitalen Möglichkeiten aber noch

kaum ausgeschöpft: so ist es bei 77% der Befragten Unternehmen mit

terminierbaren Leistungen - wie Coiffeurebetriebe oder

Physiotherapeuten - heute nicht möglich, online einen Termin zu

buchen. 60% verfügen entsprechend auch nicht über eine

Softwarelösung, um die Termine zu verwalten. Gerade die

Mikrounternehmen tun sich schwer mit dem Online-Marketing: Nur etwa

ein Drittel der Befragten kontaktiert die Kundinnen und Kunden online

mit personalisierten Angeboten und gerade mal 11% setzen ein

digitales Treuesystem ein. Im Bereich Social Media und Bewertungen

sind ebenfalls noch Defizite vorhanden. 74% der Umfrageteilnehmer

verfügen über keinen Mechanismus oder Ablauf, der sie über

Online-Bewertungen informiert und lediglich 34% reagieren aktiv auf

Bewertungen und Erfahrungsberichte im Internet. 78% verzichten daher

auch darauf, Kundinnen und Kunden aktiv dazu aufzufordern, das

Unternehmen, die Produkte oder die Dienstleistung online zu bewerten.



Zur Studie



Digital Switzerland wurde vom Institute for Digital Business der

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und localsearch durchgeführt.

Die Studie befasst sich mit der digitalen Transformation, deren

aktuellem Stellenwert sowie Chancen und Gefahren für Schweizer

Unternehmen. 1'294 Unternehmen haben an der Online-Befragung

teilgenommen. Erhoben wurde von Oktober bis November 2017.



Die Beteiligten



Das Institute for Digital Business an der HWZ ist die Anlaufstelle

für anwendungsorientiertes digitales Wissen. Es betreibt

Forschungsprojekte, bietet Studiengänge an, unterstützt KMU mit

Beratungs- und Projektdienstleistungen und stellt kostenlos Wissen

über digitale Themen zur Verfügung. Geleitet wird das Institut von

Manuel P. Nappo, «Digitaler Vordenker» 2015.



localsearch ist der führende Marketing- und Verkaufspartner der

Schweizer KMU und vermarktet mit local.ch und search.ch die

reichweitenstärksten Schweizer Informations- und Verzeichnisdienste

zum einfachen Finden von Adressen, Telefonnummern und ausführlichen

Informationen zu Firmen - im Web, auf der Mobile App und im

gedruckten Telefonbuch (Local Guide). local.ch und search.ch

verzeichnen gemeinsam pro Monat über 7 Millionen Zugriffe von

unterschiedlichen Geräten (Unique Clients) auf das Onlineangebot und

mehr als 42 Millionen Visits (Anzahl Kontakte). Die Apps von local.ch

und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Weitere

Informationen finden Sie unter www.localsearch.ch.



localsearch, local.ch und search.ch sind Marken der Swisscom

Directories AG, die zu 69% Swisscom und zu 31% Tamedia gehören.



