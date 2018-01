Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-04 / 10:48 Canon Inc. Canon Medical Systems Corporation Zur sofortigen Veröffentlichung *Canon benennt Toshiba Medical Systems Corporation um in Canon Medical Systems Corporation* TOKIO, 4. Januar 2018 - Canon Inc. und die Canon Medical Systems Corporation haben heute den offiziellen neuen Firmennamen (Markennamen) der Canon-Konzerngesellschaft Toshiba Medical Systems Corporation bekannt gegeben: Aus Toshiba Medical Systems Corporation wird die Canon Medical Systems Corporation (im Folgenden Canon Medical Systems genannt). Seit dem Beitritt zur Canon-Gruppe im Dezember 2016 hat Canon Medical Systems alle notwendigen rechtlichen Schritte für die Integration in die Canon-Gruppe und die Änderung des Firmennamens in die Wege geleitet. Dabei wurden die jeweiligen nationalen und regionalen Gesetze für Arzneimittel und Medizinprodukte berücksichtigt. Jetzt hat Canon bekanntgegeben, dass das Verfahren erfolgreich abgeschlossen wurde und dass die Änderung des Firmennamens somit heute in Kraft tritt. Seit seiner Gründung im Jahr 1930 hat Canon Medical Systems in Zusammenarbeit mit seinen Kunden weltweit eine Reihe von "world's first" and "first-in-Japan" -Medizinsystemen eingeführt. Mit seinem Vertriebs- und Servicenetzwerk ist Canon Medical Systems weltweit tätig und beliefert rund 140 Länder und Regionen mit diagnostischen bildgebenden Systemen. Mit der Entwicklung der ersten in Japan hergestellten indirekten Röntgenkamera trat Canon Inc. 1940 in den Markt für medizinische Geräte ein. Unter Verwendung seiner fortschrittlichen Bildgebungstechnologien stellt Canon Inc. aktuell digitale Röntgenbildgebungssysteme und Systeme zur optischen Kohärenztomographie (OCT) her. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen sein starkes Engagement für das Geschäft mit medizinischen Geräten bewahrt und wird es mit dem Ziel, einen Beitrag zu einer sicheren Gesellschaft zu leisten, weiterhin verstärken. Durch die Integration in die Canon-Gruppe wird Canon Medical Systems weiter expandieren und dabei das Ziel verfolgen, das Wachstum der Medizintechniksparte der Canon-Gruppe zu beschleunigen und zu einer besseren Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt beizutragen. Ganz im Geist der "kyosei"-Unternehmensphilosophie "Zusammen leben und arbeiten für das Allgemeinwohl"- der Canon Gruppe und des eigenen Management-Leitsatzes "Made for Life" (Made for Partnerships, Made for Patients, Made for You.) *Über Canon Medical Systems Corporation* Die Canon Medical Systems Corporation entwickelt und produziert diagnostische Bildgebungssysteme wie CT-, MRT-, Ultraschall-, Röntgensysteme und klinische Laborsysteme und liefert diese in rund 140 Länder und Regionen auf der ganzen Welt. Damit bietet die Canon Medical Systems Corporation eine Technologie, die für eine schnellere Diagnose und für eine frühzeitige Behandlung steht. Unter dem Slogan "Made for Life" (Made for Partnerships, Made for Patients, Made for You.)leistet Canon Medical Systems einen positiven Beitrag zum erfolgreichen Krankenhausmanagement und bietet eine Reihe patientenfreundlicher Gesundheitssysteme und -dienstleistungen an. Name des Unternehmens: Canon Medical Systems Corporation Präsident und Chief Executive Officer: Toshio Takiguchi Sitz: 1385 Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi, Japan # # # Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Karl Bruder (tel: 03-5482-8055; fax: 03-5482-5130; e-mail: bruder.karl@canon.co.jp) oder David Kelly (tel: 03-5482-8058; fax: 03-5482-5130; e-mail: kelly.david@canon.co.jp) Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Toshiba Medical Systems GmbH Deutschland Schlagwort(e): Unternehmen 2018-01-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 642953 2018-01-04

