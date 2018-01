Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Der britische Telekomkonzern Vodafone erlöst 256 Millionen Euro aus dem Verkauf einer kleinen Beteiligung an seiner Indien-Tochter. Die Aditya Birla Capital Ltd erwerbe mindestens 2,5 Prozent an den Aktivitäten dort, nachdem die Briten ihr eigenes Geschäft in dem Land mit Idea Cellular Ltd fusioniert haben, wie Vodafone mitteilte.

Der britische Telekomkonzern wird nach Abschluss der Transaktion 47,5 Prozent an dem Indien-Geschäft halten. Beim Zusammenschluss von Vodafone India mit Idea gehen der zweit- und der drittgrößte Anbieter des Landes zusammen. Die Transaktion war im Frühjahr 2017 angekündigt worden.

Aditya ist bereits Großaktionär von Idea und hatte hier zuletzt auf 47 von 42 Prozent aufgestockt. An dem fusionierten indischen Telekomdienstleister wird Aditya 26 Prozent halten.

