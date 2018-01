FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES TAPTICA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 600 (560) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PHOENIX GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 800 (875) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1980 (1880) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 315 (310) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 305 (270) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 640 (620) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1310 (1260) PENCE - HOLD - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4240 (4100) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES NEXT PLC TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 4600 (3800) PENCE - INVESTEC RAISES PREMIER OIL TO 'BUY' ('HOLD') - JEFFERIES CUTS CRODA INTERNATIONAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4700 (4500) PENCE - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 770 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS DEBENHAMS TO 'SELL' ('HOLD') - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 260 P - REDBURN INITIATES G4S WITH 'BUY' - UBS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 285 (280) PENCE - 'BUY'



