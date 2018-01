Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2044 USD und damit mehr als am Vorabend und frühen Donnerstagmorgen. Auch zum Franken legte der Euro seit Mittwochabend zu, wenn auch nicht allzu stark. Aktuell notiert der Euro bei 1,1758 nach 1,1752 CHF am früheren Morgen und 1,1740 CHF am Mittwochabend. Der US-Dollar wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...