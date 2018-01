Bern - Die Stromwirtschaft ist in verschiedenen Regionen vom Wintersturm "Burglind", der am Mittwoch über die Schweiz gezogen ist, betroffen. Zu Stromausfällen kam es etwa bei der BKW. Am Markt wird der dadurch entstandene Schaden für das Unternehmen allerdings als gut verkraftbar eingeschätzt.

"Burglind" habe zu verschiedenen Stromausfällen im Versorgungsgebiet der BKW, von onyx und La Goule geführt, teilte der Berner Energiekonzern am Mittwochabend mit. Im Verlauf des Nachmittags konnte die Mehrheit der betroffenen Kunden jedoch wieder mit Strom versorgt werden.

Zeitweise bis zu 40'000 Kunden ohne Strom

Bis zu 40'000 Kunden waren zeitweise ohne ...

