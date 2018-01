London - Der börsennotierte Investmentmanager Jupiter forciert mit Thomas Hammer seine Vertriebsaktivitäten in Deutschland, so Jupiter Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als Vertriebsdirektor Westdeutschland ist Hammer (44) ab sofort in der Region für den Vertrieb an Sparkassen, Volksbanken, Vermögensverwalter sowie freie Vermittler verantwortlich. Er berichtet direkt an Andrej Brodnik, Head of Continental Europe bei Jupiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...