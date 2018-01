München - DAB BNP Paribas wird im neuen Jahr die Depotführung für die Kunden von WeltSparen übernehmen, so die DAB BNP Paribas in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als erstes Produkt wird das Fintech über die Plattform der DAB ETF-Portfolios anbieten, die Privatanlegern einen besonders günstigen Zugang zu den Kapitalmärkten ermöglichen. Durch Kooperation können die mittlerweile über 100.000 WeltSparen-Kunden in Zukunft neben Fest- und Tagesgeldern auch Investmentprodukte bequem online über die WeltSparen Plattform abschließen.

