Zug - QuoVadis, einer Tochter der Schweizer Cyber-Security und IoT-Unternehmung WISeKey International Holding Ltd, setzt die Entwicklung und Erweiterung ihres weitverbreiteten SuisseID-Angebots fort.

Im Zuge der nationalen Pläne für die Digitale Transformation der Schweiz sind Lösungen rund um Digitale Identitäten derzeit ein heiss diskutiertes Thema in den Schweizer Medien. So wurde Jüngst die SwissID als private Initiative auf dem Markt lanciert und per Mitte 2018 steht ein neues eID-Gesetz zur Diskussion im Schweizer Parlament bereit. Einzelne Kantone diskutieren ebenfalls bereits über die Einführung eigener Angebote für Digitale Identitäten (bzw. haben diese schon eingeführt), wie etwa die Pläne für eine Blockchain-basierte Identität für die Bewohner des Kantons Zug oder Schaffhausen.

Die SuisseID wurde bereits im Jahre 2010 lanciert und ist weiterhin die einzig staatlich anerkannte Digitale Identität gemäss dem bestehenden Signaturen-Gesetz (ZertES). Die neue SwissID als Privatinitiative ist vorerst zur Förderung der digitalen Authentifizierung u.a. im eCommerce gestartet und strebt eine Kompatibilität mit dem neuen eID Gesetz an.

QuoVadis Trustlink Schweiz AG ist als qualifizierter Trust Service Provider und Herausgeberin der SuisseID ein erfahrener und bestens etablierter Pionier im Bereich der Digitalen Identitäten in der Schweiz.

Dieser Schweizer Strategie liegen auch die Aktivitäten der WISeKey als Mutter-Gesellschaft der QuoVadis, zugrunde. Die in der Schweiz entwickelte OISTE-WISeKey Cryptographic Root of Trust (RoT) ist seit 1999 aktiv und wird in einer Bunkeranlage in den Schweizer Alpen gespeichert und geschützt. Die OISTE-WISeKey Cryptographic RoT ist flächendeckend verteilt auf über 2.6 Billionen Desktops, Browsern, Mobilen Geräten, SSL Zertifikaten und Internet of Things (IoT) Geräten und damit ein wichtiger Wegbereiter zur digitalen Identifikation von Objekten.

SuisseID - innovativer eID Pionier

Heute ist die SuisseID nach wie vor die einzige staatlich anerkannte digitale Identität der Schweiz und wird in einer Reihe von Anwendungen erfolgreich eingesetzt; von der Online-Eröffnung von Bankkonten bis hin zu E-Government Dienstleistungen.

