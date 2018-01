Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Prudential von 2000 auf 2050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgangslage für Versicherungskonzerne sei 2018 vergleichsweise gut, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Als Stütze verwies er vor allem auf starke Bilanzen und verbesserte Zinsaussichten. Prudential gehöre zu den Unternehmen mit einer Kombination dieser beiden positiven Faktoren. Die Kurszieländerung begründete er mit einem nun weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont./tih/ck Datum der Analyse: 03.01.2018

