Bei den US-Indizes hält die Aufwärtsbewegung ungebrochen an und äußerte sich zu Beginn dieses Jahres in einer frischen Rally und den dazugehörigen Rekordhochs - ein Ende will einfach nicht kommen. Aus Sicht der Charttechnik könnte der 500 Werte umfassende US-Index noch weiter zulegen, rechnerisch wäre noch etwas Luft nach oben, ehe die Höhe der Kursnotierungen berauschend auf Investoren einwirkt und zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen führt. Dabei sollten sich Anleger aber zwingend auf kurze aber heftig die Rücksetzer einstellen.

Long-Chance:

Weitere Kursgewinne dürften das Chartbild unter gleichbleibenden Umständen dominieren und beim S&P 500-Index zunächst bis in den Bereich von zunächst 2.741 Punkten aufwärts führen können. Darüber kann es zeitweise sogar auf 2.755 Zähler weiter rauf gehen, ehe mehrtägige Gewinnmitnahmen einsetzen. Geht es hingegen mit dem S&P 500-Index unter das Niveau von 2.685 Punkten abwärts, so droht ein seit Mitte August bestehender Aufwärtstrend verlassen zu werden und könnte kurzfristiges Abwärtspotenzial zurück auf die 50-Tage-Durchschnittslinie bei 2.628 Punkten hervorrufen. Spätestens bei 2.597 Zählern dürfte aber wieder merkliches Kaufinteresse einsetzen.

Widerstände: 2.714 / 2.725 / 2.735 / 2.741 / 2.750 / 2.762 Punkte

Unterstützungen: 2.694 / 2.682 / 2.673 / 2.665 / 2.652 / 2.644 Punkte

S&P 500-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 2.714 Punkte; 11:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

