Berlin - Die Anlageexperten von GAM weisen auf mögliche Entwicklungen und wichtige Ereignisse an den Märkten 2018 hin, die Anleger im Auge behalten sollten.Anleger sollten 2018 vor allem ein Auge auf eine möglicherweise anziehende Inflation haben, rät Larry Hatheway, Group Head of Investment Solutions und Chefökonom bei GAM. Dies sei besonders wichtig, da die Märkte auf dieses Szenario so gut wie gar nicht eingestellt seien - und das, obwohl die gesamtwirtschaftliche Lage darauf hindeute. "Eine unerwartete Inflation würde zu enormen Rückschlägen an den Anleihen- und Aktienmärkten führen und hätte signifikante Auswirkungen auf fast alle Anlageklassen. Dies würde die Wirksamkeit herkömmlicher 'ausgewogener' Multi-Asset-Portfolios untergraben. Multi-Asset- und Multi-Strategy-Portfolios, die Short-Positionen eingehen können, würde dies jedoch möglicherweise zugutekommen", so der Experte.

