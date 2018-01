HeartSciences, ein Medizintechnikunternehmen, das vor kurzem als Finalist für die Fierce Innovation Awards in der Kategorie "digitale Gesundheitslösung" ausgewählt wurde, wird bei der BioTech Showcase in San Francisco vortragen. Das Veranstaltungsprogramm enthält die folgenden zwei Präsentationen von HeartSciences: (1) Dienstag, 9. Januar bei der BioTech Showcase um 14:45 Uhr im Hilton Hotel, Union Square und (2) Mittwoch, 10. Januar bei der Digital Medicine and Technology Showcase um 10:00 Uhr im Parc 55 Hotel.

HeartSciences trägt zum Fortschritt auf dem Gebiet der Elektrokardiologie bei, indem das Unternehmen jüngste Forschungserkenntnisse und das Verständnis über Herzkrankheiten mit dem patentierten Einsatz von Wavelet-Mathematik und künstlicher Intelligenz kombiniert, um medizinische Geräte für die Früherkennung von Herzkrankheiten zu entwickeln. Das EKG-Gerät MyoVista hsECG (high sensitivity ECG) verbessert die Sensitivität von diagnostischer Elektrokardiografie zur Erkennung von ischämischen und strukturellen Herzkrankheiten im Frühstadium. Durch den patentierten Einsatz von kontinuierlicher Wavelet-Transformation für die digitale Signalverarbeitung wird die Energie des Herzens während eines Zyklus gemessen. Jüngste klinische Versuche haben gezeigt, dass sich Herzfunktionsstörungen dank MyoVista in der diastolischen Phase, auch als diastolische Herzinsuffizienz bekannt, erkennen lassen. Das MyoVista hsECG ist mit den gewöhnlichen Funktionen eines 12-Kanal-Ruhe-EKG ausgestattet und bietet darüber hinaus neue energiebezogene Informatik, die bei der Früherkennung von Herzkrankheiten hilft.

HeartSciences wurde im Dezember 2017 als Finalist der Fierce Innovation Awards aufgrund seines innovativen EKG-Geräts MyoVista hsECG (high sensitivity ECG) ausgewählt. Die Finalisten wurden aus einem wettbewerbsintensiven Feld von Innovatoren durch eine angesehene Jury ausgewählt. Alle Bewerbungen wurden auf Basis der folgenden Kriterien bewertet: Wettbewerbsvorteil, finanzieller Wert, Marktbedarf und allgemeine Innovation. Die Bewerber mit den drei besten Werten in jeder Kategorie wurden als Finalisten gewählt. Life Sciences Edition 2017 ist eine Preisverleihung des namhaften E-Publishers von FierceBiotech und FiercePharma.

Über HeartSciences

HeartSciences trägt zum Fortschritt auf dem Gebiet der Elektrokardiologie bei, indem das Unternehmen jüngste Forschungserkenntnisse und das Verständnis über Herzkrankheiten mit dem patentierten Einsatz von Wavelet-Mathematik und künstlicher Intelligenz kombiniert, um medizinische Geräte für die Früherkennung von Herzkrankheiten zu entwickeln. HeartSciences schließt die "diagnostische Lücke" in der Kardiologie, indem es neue kostengünstige effektive Lösungen zur Erkennung von Risikopatienten entwickelt.

Das Kardiologie-Testgerät MyoVista hsECG von HeartSciences ist ein neues 12-Kanal-Ruhe-EKG-Gerät, bei dem die Signalverarbeitung auf Basis von kontinuierlicher Wavelet-Transformation (CWT) erfolgt. Seine patentierte Signalverarbeitungsmethodik misst myokardiale Energie während eines Herzzyklus. Die unternehmenseigene Informatik fokussiert auf abnormale kardiale Energielevels und bietet zudem die traditionellen EKG-Informationen.

Neben der unternehmenseigenen Informatik bietet MyoVista hsECG die Funktionen eines kompletten 12-Kanal-Ruhe-EKG, einschließlich der Analyse nach dem Glasgow-Algorithmus, der als einer der besten Interpretationsalgorithmen der Welt gilt.

HeartSciences (vormals bekannt als Heart Test Laboratories) ist ein privat geführtes US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Southlake, Texas.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heartsciences.com.

