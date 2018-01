Die robuste Verfassung der US-Börsen, gute Wirtschaftsdaten aus China sowie steigende Kurse an der Börse Tokio führten auch am deutschen Aktienmarkt zu positiven Vorzeichen. So zeigt sich der DAX mittlerweile wieder deutlich oberhalb der Marke von 13.000 Punkten. Tesla verfehlte im vierten Quartal 2017 erneut seine Ziele für das neue "Model 3". Deutsche Autobauer schnitten in den USA besser ab, als der Gesamtmarkt. Holger Scholze berichtet.