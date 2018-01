In Israel soll es zukünftig einfacher werden, Terroristen zu einer Todesstrafe zu verurteilen. Das Parlament hat sich am Mittwoch mit einem solchen Gesetz befasst. Die EU verurteilt die Pläne

Israel will die Verhängung der Todesstrafe für Terroristen erleichtern. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde am Mittwoch in einer Vorabstimmung im Parlament mit knapper Mehrheit bestätigt, wie israelische Medien übereinstimmend berichteten. Danach sollen künftig Militärgerichte die Todesstrafe für Mord verhängen dürfen, wenn mindestens zwei von drei Richtern dafür stimmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...