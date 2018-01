Apples (WKN:865985) iPhone-Sparte ist leicht das erfolgreichste Smartphone-Franchise der Welt: nichts schöpft vergleichbar viel Gewinne ab.



Laut Counterpoint Research konnte Apple im dritten Quartal des Jahres 60 % der Gewinne der Branche erwirtschaften. Damit wurde der Anteil des nächstplatzierten Konkurrenten, Samsung Electronics (WKN:888322), der angeblich einen Anteil von 26% erreichte, weit übertroffen werden.



Obwohl Apple in Bezug auf die Gewinnbeteiligung in der Branche führend ist, ist der Anteil an weltweit ausgelieferten Smartphones recht gering - laut Gartner waren es nur 11,9% im dritten Quartal. Der im Verhältnis zum Stückanteil überproportionale Gewinnanteil von Apple ist im Wesentlichen auf seine dominante Marktposition auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...