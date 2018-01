Paris - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag den Rückenwind der Überseebörsen aufgenommen. Angetrieben von weltweiter Konjunkturzuversicht rückte der EuroStoxx 50 am späten Vormittag um etwa 1 Prozent auf 3544,03 Punkte vor. Eher positiv wirkte es sich auch aus, dass der Euro seit dem Vortag nicht mehr gross anzog. Seine Stärke hatte zuletzt perspektivisch die Aussichten für hiesige Exportunternehmen eingetrübt.

Von den USA bis Asien sind die Anleger am Donnerstag positiv gestimmt - vor allem wegen erfreulicher Stimmungsindikatoren aus aller Welt, die gutes für die globale Konjunktur erwarten lassen. In der Eurozone näherte sich der vom Markit-Institut ermittelte Einkaufsmanagerindex seinem Siebenjahreshoch, in China verbesserte sich die Stimmung bei privaten und mittelständischen Dienstleistern und in den USA hatte sich der entsprechende ISM-Index für die Industrie im überraschend aufgehellt.

Vor diesem Hintergrund hatten die wichtigsten Indizes in New York am Vorabend durch die Bank neue Bestmarken erreicht, während der Handel in Japan nach den Neujahrsfeiertagen mit einem regelrechten Kursfeuerwerk in das neue Börsenjahr gestartet war.

