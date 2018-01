Frankfurt - Die extreme Kältewelle in den USA hat auch die Agrarmärkte im Griff, so die Analysten der Commerzbank. Der Preis für Weizen an der CBOT sei gestern auf ein Monatshoch von 437 US-Cents je Scheffel gestiegen. Auch wenn es vor dem Hintergrund der Bilder von eingeschneiten Orten kaum vorstellbar sei, solle es im Mittleren Westen der USA auch Gegenden geben, wo nur wenig Schnee liege.

