Wien - Die Ratinggesellschaft Morningstar nahm einige der bekannten und großen Mischfonds unter die Lupe, deren Manager jüngst auf der Fondskonferenz "Petersberger Treffen" ihre Strategien präsentierten, so die Experten von "FONDS professionell".Die Portfolio-Lenker hätten sich allesamt vorsichtig optimistisch gezeigt, was die weitere Entwicklung an den Märkten angehe. Doch die Profis seien sich durchaus bewusst, dass die Bewertungen oftmals weitgehend ausgereizt seien - und somit die Gefahr von Rückschlägen wachse. Die durchweg positive Entwicklung des Börsenjahres 2017 hätten jedoch nicht alle Manager gleichermaßen gut nutzen können.

