Asiatische Aktien steigen weiter, dank starkem PMI für chinesische Dienstleistungen DAX® (DE30 in der xStation 5) bewegt sich in Richtung oberer Konsolidierungsgrenze Daimler-Aktie (DAI.DE) im Aufwind dank US-Rekordverkäufen im Dezember

Zusammenfassung:Die asiatischen Aktien stiegen angesichts des globalen Optimismus, da die Gewinne an der Wall Street sich für einen weiteren Tag durchsetzen konnten. Die japanischen Aktien verbuchten am ersten Handelstag des Jahres den größten Tagesanstieg der letzten 14 Monaten. Die WTI-Preise überstiegen die 62 $-Marke, da die Mehrheit der Industrierohstoffe solide Gewinne aufwies. Europäische Aktien, die aufgrund des starken Euro zurückstecken mussten, bekamen endlich etwas Aufwind und öffneten am Donnerstag höher.

DE30 bewegt sich in Richtung der oberen Grenze der Konsolidierung. Quelle: xStation 5 Wie durch die Pin-Bar-Kerzenformation, die unterhalb der unteren Konsolidierungsgrenze ausgebildet wurde, vorhergesagt werden konnte, erholte sich der deutsche Leitindex wieder. Der DE30 eröffnete ...

