Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagmittag kaum verändert. Die kurz nach Handelsstart erstmals seit August 2015 überschrittene Marke von 9'500 Punkten hat der Leitindex SMI im Verlauf des Vormittags wieder preisgegeben. Angesichts der starken Vorgaben aus Übersee präsentiere sich die Stimmung der Investoren insgesamt aber gut, hiess es am Markt. So hatte am Vorabend die Wall Street neue Höchststände markiert und auch der japanische Nikkei zog in der Nacht auf Donnerstag stark an.

Positive Konjunkturnachrichten kommen am Donnerstag aus dem Euroraum, wo die Stimmung der Unternehmen im Dezember auf den höchsten Stand seit Februar 2011 angestiegen ist. In allen grossen Volkswirtschaften lag der Indikator deutlich über der Marke von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. Das am Vorabend publizierte Protokoll der Sitzung der US-Notenbank vom Dezember hat derweil gezeigt, dass die Fed an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten dürfte. Beobachter erwarten bis zu drei Zinserhöhungen im laufenden Jahr.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 12.00 Uhr 0,06% höher bei 9'484,48 Punkten, wobei der SMI kurz nach Handelsbeginn ein Mehrjahreshoch von 9'515 Punkten markiert hat. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,23% auf 1'538,54 Punkte zu während der breite Swiss Performance Index (SPI) unverändert bei 10'857,98 Punkten steht. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Plus, zehn im Minus und einer (Givaudan) unverändert.

Kursaufschläge ...

