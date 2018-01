Unterföhring (ots) -



- Am 9. und 16. Februar je drei Folgen hintereinander ab 20.15 Uhr exklusiv auf Sky Atlantic HD - Parallel abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand - Dritte und finale Staffel der britisch-französischen Sky Original Production nach dem skandinavischen Original "Die Brücke - Transit in den Tod" - Mit Emmy-Preisträger Stephen Dillane ("Game of Thrones") und Clémence Poésy ("Harry Potter", "Brügge sehen... und sterben?") - Staffel 1 und 2 auf Sky Box Sets verfügbar



Die Folgen der Flüchtlingskrise als packender Thriller-Stoff: In der dritten Staffel von "The Tunnel" bekommt es das ungleiche französisch-britische Polizisten-Duo Elise Wassermann (Clémence Poésy) und Karl Roebuck (Stephen Dillane) mit skrupellosen Menschenschmugglern zu tun. Die sechs neuen Episoden sind am 9. und 16. Februar im Dreierpack ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen und parallel dazu auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand flexibel abrufbar. Auch die beiden vorherigen Staffeln stehen auf Sky Box Sets über die letztgenannten Wege auf Abruf bereit.



"Das erfolgreiche Sky Original 'The Tunnel' kehrt mit der dritten Staffel zurück und wird aktueller denn je", so Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky. "Das ungleiche Ermittlerpaar, die Französin Elise und der Brite Karl Roebuck finden sich in dieser Sky Eigenproduktion in einem Fall wieder, der sie unweigerlich an ihre physischen und psychischen Grenzen führt: hochspannend, topaktuell und wunderbar düster."



Über "The Tunnel":



Wieder geschieht Entsetzliches an der Grenze zwischen Frankreich und Großbritannien: Ein brennendes Fischerboot treibt im Ärmelkanal. Der Kapitän liegt halbtot an Deck. Was fehlt, sind seine Zunge und seine Fracht - offenbar waren syrische Flüchtlingskinder an Bord. Als kurz darauf in Kent drei Kinder spurlos verschwinden und im Ärmelkanal eine Frau von einer Rattenmeute angegriffen wird, erinnert das Horrorszenario an den Rattenfänger von Hameln.



In der finalen Staffel ermitteln die französische Polizistin Elise Wassermann (Clémence Poésy) und der britische Cop Karl Roebuck (Stephen Dillane) in einem zunächst undurchsichtigen und barbarischen Fall, dessen Spuren bis in den Bosnien-Krieg führen. Die Verbrecher versuchen, die Polizei als Spielball ihrer grausamen Machenschaften zu instrumentalisieren, greifen nach und nach zu immer drastischeren Maßnahmen.



Facts:



Originaltitel: "The Tunnel", Thrillerserie, sechs Episoden, je ca. 50 Minuten, GB / F 2017. Regie: Anders Engström. Drehbuch: Emilia Di Girolamo, Louise Ironside, Jamie Crichton, John Jackson. Ausführender Produzent: Toby Welch. Darsteller: Stephen Dillane, Clémence Poésy, William Ash, Christine Bottomley, Angel Coulby.



Ausstrahlungstermine:



Ab 9. Februar 2018 immer freitags jeweils drei Folgen ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Parallel auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Staffeln eins und zwei auf Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand. _____________________________________________________________________



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



Über Sky Deutschland:



Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: September 2017).



