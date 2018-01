(IT-Times) - Die Welt der weltweit beliebtesten digitalen Währungen ist offenbar weiterhin in Aufbruchstimmung, zumindest in großer Bewegung. Auch in der Top Ten hat sich wieder etwas getan. Der Kurs der beliebtesten und größten Kryptowährung Bitcoin veränderte sich in den letzten 24 Stunden kaum, aktuell...

Den vollständigen Artikel lesen ...