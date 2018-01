New YorkWien - Zum Jahreswechsel hat Investmentguru Warren Buffett einen Wettstreit gewonnen, der zehn Jahre lang lief, und so eine Million US-Dollar gewonnen, so die Experten von "FONDS professionell". Im Jahr 2007 habe Buffett mit dem Hedgefonds Protegé Partners gewettet, dass der US-Aktienindex S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) über die kommenden zehn Jahre besser performen würde als eine Auswahl von Hedgefonds.

