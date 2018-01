BERLIN (Dow Jones)--Bei den anstehenden Sondierungen über die Fortsetzung der Großen Koalition wollen SPD und CSU/CSU diskret verhandeln. Wie das Nachrichtenmagazin Spiegel meldet, haben sich die drei Parteien darauf verständigt, keine Zwischenstände zu kommunizieren und die Verhandler nicht in politische Talkshows zu schicken. Sondierungsteilnehmer dürften auch keine Interviews geben.

Am Sonntag sollen nun offiziell die Gespräche über ein erneuertes Bündnis starten. In fünf Runden wollen die Sondierer die Möglichkeiten einer Regierungszusammenarbeit ausloten. Zuletzt hatten sich CSU und SPD verbale Scharmützel geliefert. "Da wird das eigene Lederhosenpublikum bespaßt", kritisierte SPD-Vize Ralf Stegner am Donnerstag in Berlin.

Er äußerte sich zweifelnd, ob am Ende eine Neuauflage eines schwarz-roten Bündnisses stehen werde. Lust auf die große Koalition "haben in der Partei nur wenige", meinte Stegner. Derzeit entzündet sich vor allem an der Flüchtlingspolitik der Streit zwischen Christsozialen und Genossen.

Die Gespräche über die Bildung einer Jamaika-Koalition zwischen Union, FDP und Grünen waren auch daran gescheitert, dass Zwischenstände durchgestochen und danach rasch zerpflückt wurden. Außerdem teilten die Sondierungsmannschaften beinahe täglich kräftig gegeneinander aus.

