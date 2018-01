Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,2063 USD und damit mehr als am Morgen und Vorabend. Auch das Währungspaar EUR/CHF zeigt sich zusehends stärker, wenn auch in geringerem Ausmass. Der Euro wird derzeit zu 1,1763 nach 1,1752 CHF am Donnerstagmorgen gehandelt. Der US-Dollar notiert aktuell tiefer bei 0,9752. Gestützt ...

