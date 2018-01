Noch nie war Fliegen so sicher wie heute. Trotzdem gibt es bei den Airlines teils beträchtliche Unterschiede. Unfallforscher haben die 100 größten Fluglinien untersucht - diese Unternehmen landen auf den Spitzenplätzen.

Einmal im Jahr stellt das Flugunfallbüro Jacdec für das Fachmagazin "Aero International" ein Sicherheitsranking der größten Fluggesellschaften auf. Diesmal wurden die 100 verkehrsstärksten Airlines bewertet - bisher waren es 60. Zudem wurde das Bewertungssystem auch in anderen wesentlichen Punkten auf eine breitere Basis gestellt. Die Sicherheit berechnet sich nach der Anzahl der Ausfälle pro Flugkilometer, gewichtet um die Schwere des Unfalls und einen Landesfaktor. Da alle Unfälle der vergangenen 30 Jahre zeitlich gewichtet in die Statistik eingehen, schneiden einige Airlines wegen schwerer Unglücke in der Vergangenheit schlecht ab.

Insgesamt gab es nach der Jacdec-Zählweise bei Unfällen auf Flügen mit Maschinen schwerer als 5,7 Tonnen und mit mehr als 19 Sitzen weltweit im Jahr 2017 nur 40 Tote - im Vorjahr waren es noch 321. Dem steht nach Schätzungen der UN-Luftfahrtorganisation ICAO eine Passagierzahl von etwa vier Milliarden im Jahr 2017 gegenüber. Keine der 100 größten Airlines war dabei an tödlichen Unfällen oder einem Absturz beteiligt. Das waren 2017 die sichersten Airlines der Welt:

20. Air Canada (Kanada)

Air Canada ist mit einer Flotte von mehr als 390 Flugzeugen Kanadas größte Fluggesellschaft. Dabei sorgte im Juli 2017 einer ihrer Flieger mit einem Beinahe-Unfall für Aufsehen: Beim Landeanflug verwechselten Air-Canada-Piloten auf dem Flughafen in San Francisco den Rollweg mit der Landebahn. Dort warteten vier Passagierflugzeuge auf ihren Start. Gerade noch rechtzeitig erkannte die Crew der Maschine ihren Fehler und stieg wieder in die Höhe. Niemand wurde verletzt.

19. Oman Air (Oman)

Zu den sichersten Airlines der Welt zählt auch die nationale Fluggesellschaft des Oman. Mit aktuell 48 Flugzeugen gehört die Airline wohl zu den kleineren Airlines dieses Rankings. Im Durchschnitt sind die Maschinen zwischen vier und fünf Jahre alt.

18. Capital Airlines (China)

Beijing Capital Airlines ist auf Platz 18 im Ranking der sichersten Airlines der Welt. Die chinesische Fluggesellschaft unterhält ihre Basis auf dem Flughafen in Peking.

17. Jetblue Airways (USA)

Billigflieger sind nicht gleich immer unsicher - das beweist die amerikanische Billigfluggesellschaft Jetblue Airways. Sie liegt auf dem siebzehnten Platz des Sicherheits-Rankings. In den Vorjahren verzeichnete die Airline jedoch einige Notlandungen. Zwischenfälle mit Todesopfern hat es in der Geschichte der Airline bisher aber nicht gegeben.

16. Eurowings (Deutschland)

Die deutsche ...

