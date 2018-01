Köln (ots) - Ab sofort sind alle Free-TV- sowie Pay-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland in SD und HD über das neue Angebot von 1&1, 1&1 Digital-TV, verfügbar. Die Kooperation umfasst sowohl das lineare Angebot über die 1&1 TV-Box als auch das mobile Angebot über die App für Smartphone und Tablet (Android und iOS) sowie weitere Endgeräte u.a. Mac und HDMI-Sticks.



Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland: "Unsere Strategie, nach der wir unsere Free-TV- und Pay-TV-Angebote den Zuschauern über alle Endgeräte anbieten möchten, untermauern wir einmal mehr mit der 1&1-Kooperation. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass unsere Zuschauer mit 1&1 nun eine weitere Option bekommen, unsere Angebote zu empfangen."



Neben dem klassischen TV-Signal ist über 1&1 Digital-TV auch eine Instant-Restart-Funktion nutzbar, so dass die Zuschauer die Möglichkeit haben, zum Beginn der Sendung zurück zu spulen.



Pressekontakt: Laura Leszczenski Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland Telefon: +49 221 45 67 42 02 laura.leszczenski@mediengruppe-rtl.de