Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Vipshop -1.46% SValue (SEEKINGV): VIPSHOP ist ein Wachstumsunternehmen aus China und ist der drittgrößte Spieler im Markt für Online-Retail von Bekleidung. Mit einem organischen Wachstum von ca. 20% p.a. die Synergien, die durch die Integration von VIPSHOP in WeChat und JD.com ist mit einer Verdopplung der Wachstumsraten, wie es damals auch bei der Integration von JD.com in WeChat der Fall gewesen ist, zu rechnen. Zudem kommt hinzu, dass der Markt für Online-Retail...

Den vollständigen Artikel lesen ...