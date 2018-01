Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.58 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.714,90 +0,15% +1,45% Euro-Stoxx-50 3.552,50 +1,21% +1,39% Stoxx-50 3.195,20 +0,53% +0,55% DAX 13.102,87 +0,96% +1,43% FTSE 7.676,50 +0,07% -0,15% CAC 5.395,98 +1,21% +1,57% Nikkei-225 23.506,33 +3,26% +3,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,47 -6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,82 61,63 +0,3% 0,19 +2,3% Brent/ICE 67,84 67,84 0% 0,00 +1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,23 1.313,15 +0,0% +0,08 +0,8% Silber (Spot) 17,15 17,13 +0,1% +0,02 +1,3% Platin (Spot) 953,10 957,00 -0,4% -3,90 +2,5% Kupfer-Future 3,28 3,25 +1,0% +0,03 -0,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den erneuten Rekordständen an der Wall Street am Vortag trauen Händler dem US-Aktienmarkt weiteres Potenzial zu. Am Donnerstag sind es positive Wirtschaftsdaten aus China, die die positive Stimmung weiter lebendig halten. Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist im Dezember schneller gewachsen als zuvor und hat zugleich den höchsten Wert seit August 2014 erklommen. "Die globale Konjunktur scheint weiterhin stark zu sein und treibt die Aktienmärkte somit an. Ich würde mich aktuell nicht gegen die Marktdynamik stellen", sagt Investmentstratege Mark Heppenstall von Penn Mutual Asset Management. Händler fragen sich derweil, wann die runde Marke von 25.000 Punkten beim Dow-Jones-Index fällt. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Damit rückt diese Marke zumindest in Reichweite. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank offenbarte zwar eine lebhafte Debatte über die Auswirkungen der US-Steuerreform, zugleich zeigte sich aber auch wachsende Zuversicht über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.

Tesla hat ein selbstgesetztes Ziel wieder nicht erreicht: Im vierten Quartal lieferte das Unternehmen deutlich weniger Fahrzeuge des Model 3 aus als geplant. Die Aktie verliert vorbörslich 2,8 Prozent. Auf der Intel-Aktie lastet weiter ein Bericht über eine Sicherheitslücke bei Intel-Mikroprozessoren. Die Aktie fällt um 2 Prozent. Bei AMD-Chips gebe es derlei Probleme dagegen nicht. AMD rücken um weitere 2,8 Prozent vor.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 1Q, St. Louis

Im Lauf des Tages:

- DE/Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Entscheidung über Beschwerde

gegen Insolvenzverfahren der Niki

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +195.000 Stellen zuvor: +190.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 245.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 54,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Als Grund für steigende Kurse werden die guten Konjunkturdaten genannt, die für ein anhaltendes globales Wachstum sprechen. In Folge ist davon auszugehen, dass steigende Gewinnschätzungen die Kurse in nächster Zeit weiter nach oben treiben, mutmaßt ein Analyst. Er hält die Stärke des globalen Aufschwungs für unterschätzt und die Inflationsrisiken umgekehrt für überschätzt. Unter den Börsen stellt Wien mit einem Plus von 1,8 Prozent den Gewinner. Hier legen vor allem die Banken zu. So steigt dort die Aktie der Erste Group Bank um knapp 5 Prozent, nachdem die Analysten der Deutschen Bank eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Auch die Aktie des Wettbewerbers Raiffeisen Bank legt um knapp 3 Prozent zu. Die Serie der positiven Konjunkturüberraschungen setzt sich derweil fort: In China überzeugte am Morgen der Service-Bereich. Der entsprechende Caixin-Einkaufsmanagerindex sprang kräftig auf 53,9 von 51,9 Punkten. Aber auch der am Vormittag veröffentlichte Eurozonen-Composite-PMI für Dezember wurde mit 58,1 nach oben revidiert. Von den guten Konjunkturaussichten profitieren an der Börse vor allem die zyklischen Sektoren, so stellen die Bauwerte mit einem Plus von 1,5 Prozent den größten Sektorgewinner. Keine große Story für die europäischen Autowerte sehen Händler in den US-Absatzzahlen für Dezember. Die Daten aller Marken hätten grob im erwarteten Rahmen gelegen. Die Aktien der Branche steigen mit dem Markt. VW legen um 0,5 Prozent zu, Daimler um 1,2 Prozent und BMW um 1 Prozent. Debenhams hat mit einer Gewinnwarnung für Aufregung gesorgt. Aktien des Unternehmens brechen um 16 Prozent ein. Salzgitter verlieren 0,7 Prozent, nachdem die DZ Bank den Wert auf "Verkaufen" abgestuft hat. Die Aktie habe sich positiv entwickelt und bereits viel Positives vorweggenommen, so die Begründung der Bank. Die Nokia-Aktie gewinnt mit einer Hochstufung durch CFRA 0,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.41 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,2063 +0,24% 1,2034 1,2022 +0,4% EUR/JPY 135,84 +0,30% 135,43 135,07 +0,4% EUR/CHF 1,1765 +0,07% 1,1756 1,1750 +0,5% EUR/GBP 0,8900 +0,04% 0,8897 1,1243 +0,1% USD/JPY 112,60 +0,05% 112,54 112,36 -0,0% GBP/USD 1,3555 +0,19% 1,3529 1,3515 +0,3% Bitcoin BTC/USD 14.706,05 -2,73% 15.000,28 13.954,13 2,38

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Positive Vorzeichen haben an den Börsen dominiert. Die Vorgaben aus den USA waren gut; an der Wall Street wurden am Mittwoch neue Rekordmarken erreicht. Vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, kam kein Störfeuer. Dafür überzeugte der am Donnerstagmorgen veröffentlichte Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor mit einem deutlichen Anstieg im Dezember. An den Börsen in Schanghai und Hongkong legten die Kurse im Schnitt um je 0,5 Prozent zu. Besonders deutlich ging es aber in Tokio nach oben, wo die Kurse nach der Feiertagspause einiges nachzuholen hatten. Der Nikkei gewann an seinem ersten Handelstag im neuen Jahr 3,3 Prozent. Japanische Anleger griffen vor allem zu Technologiewerten, die in den vergangenen Tagen an den Börsen weltweit gefragt waren. In Tokio ging es nun für Renesas um 4,1 Prozent nach oben, Advantest gewannen 3,8 Prozent und Kyocera 5,3 Prozent. Sony verbesserten sich um 3,9 Prozent. Automobil- und Finanzwerte waren ebenfalls gesucht. Unter den Einzelwerten in Hongkong erreichte die Aktie von China Vanke ein Rekordhoch, nachdem der Immobilienkonzern für Dezember kräftig gestiegene Verkaufszahlen gemeldet hatte. Im späten Handel notierte sie 1,3 Prozent höher. Ansonsten führten aber Aktien von Ölkonzernen den Markt an, die vom jüngsten Anstieg der Ölpreise nach oben getragen wurden. CNOOC verteuerten sich um 4 Prozent und Petrochina um 4,4 Prozent. Index-Schwergewicht Tencent legte um 2 Prozent zu.

CREDIT

Tendenziell etwas eingeengt notieren auch am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die sehr geringe Liquidität angesichts der Feriensaison in Europa mache die Preise aber nicht repräsentativ, heißt es. Die Analysten der Commerzbank betonen, dass dazu auch der Start der Mifid-Regularien einen willkommenen Vorwand für erratische Ausschläge bei Bundesanleihen und Spreads liefere. Zudem nehme der Primärkmarkt erst in der kommenden Woche wieder Fahrt auf, was dann eine höhere Aktivität beim Anleihekaufprogramm der EZB ermöglichen werde.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer stellt eigenes US-Agrargeschäft zum Verkauf - Zeitung

Bayer hat nach Informationen der New York Post den Verkauf von Teilen des eigenen US-Agrargeschäfts eingeleitet, um die Übernahme des Saatgutriesen Monsanto bei den Regulierungsbehörden durchzubekommen. Angeboten werde möglichen Käufern derzeit unter anderem Saatgut für Gemüse sowie eine Tochtergesellschaft, die Agrar-Software vertreibe, heißt es in dem Bericht, der sich auf verschiedene nicht näher genannte Quellen beruft.

Bosch und Conti steigen bei Kartenanbieter Here ein

Der Kartenanbieter Here kann künftig die beiden weltgrößten Autozulieferer zu seinem Eignerkreis zählen: Bosch und Continental erwerben jeweils einen Anteil von 5 Prozent an dem Unternehmen, das mehrheitlich im Besitz von Audi, BMW und Daimler ist. Den Kaufpreis für die Beteiligung nannten die beiden Zulieferer nicht.

SREP-Kapitalanforderung für Deutsche Bank steigt 2018

Die Deutsche Bank muss im neuen Jahr höhere Kapitalanforderungen erfüllen. Wie das Institut mitteilte, muss es ab dem 1. Januar auf Konzernebene eine harte Kernkapitalquote (CET-1) von mindestens 10,65 Prozent vorhalten, die Anforderung für 2017 lag bei 9,52 Prozent. Das ist das Ergebnis des im vergangenen Jahr durchgeführten Aufsichtsprozesses SREP, in dem die Regulierungsbehörden regelmäßig die Risiken beurteilen und messen, denen einzelne Banken ausgesetzt sind.

Linde verkauft Würzburger Tega an DCC aus Irland

