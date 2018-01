Der südkoreanische Technologieriese LG Electronics kündigte neue Roboter an, die zukünftig die Arbeitsplätze vieler Arbeitnehmer in der Dienstleistungsbranche besetzen könnten. Sie werden nächste Woche auf der Unterhaltungselektronikmesse CES in Las Vegas präsentiert. Es gibt schon seit langem Vorhersagen, dass Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...