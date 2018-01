Die Proteste im Iran sind eine Chance für dessen regionale Gegenspieler Israel und Saudi-Arabien. Beide Staaten sehen den Iran als Bedrohung an - Doch sie verfolgen ganz unterschiedliche Ansätze.

Die beiden größten Feinde des Irans in der Region, Saudi-Arabien und Israel, hoffen auf Zeichen eines bevorstehenden Wandels in der Islamischen Republik. Doch mit Blick auf die Proteste in der vergangenen Woche im Iran vertreten die beiden einen unterschiedlichen Ansatz. Während sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu direkt an die iranischen Demonstranten wendet, hat die saudi-arabische Seite offiziell keine Stellungnahmen über die Unruhen abgegeben.

In einem am Montag veröffentlichten Video lobte Netanjahu den Mut der Demonstranten, die Freiheit wollten. Er kritisierte das "grausame Regime" des Irans, das Milliarden von Dollar dafür ausgebe, "Hass zu verbreiten". "Das Regime versucht verzweifelt, Hass zwischen uns zu säen", sagte Netanjahu. "Aber sie werden nicht Erfolg haben."

Saudi-Arabien und Israel betrachten den Iran als Bedrohung in der Region und bezweifeln dessen Zusicherungen zum seinem Atomprogramm. Auch das Langstreckenraketenprogramm des Irans beunruhigt sie. Saudi-Arabien hat versucht, den Iran an der Verbreitung von Einfluss zu hindern, das aber mit wenig Erfolg. Das Königreich wirft dem Iran auch vor, schiitische Rebellen im Jemen zu unterstützen.

Israel hat mehrere Kriege gegen die libanesische Hisbollah-Miliz und die palästinensische Hamas geführt, die beide vom Iran unterstützt werden. Außerdem hat es mutmaßliche iranische Waffenlieferungen für die Hisbollah angegriffen.

Der Oberste Führer des Irans, ...

