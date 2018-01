Entspannt sich die Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei? Außenminister Cavusoglu besucht Gabriel in dessen Heimatort. Größter Streitpunkt weiterhin: Deniz Yücel -wo bald eine wichtige Entscheidung fallen könnte.

Die Bilder vom Besuch des Bundesaußenministers Sigmar Gabriel im Wahlkreis seines türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu sollten Entspannung in der Krise signalisieren: Die beiden Minister spazierten durch einen Park im Urlaubsort Antalya, vorbei an einem Pool und an Palmen. Das war im November, nun steht der Gegenbesuch an: Gabriel hat Cavusoglu in seinen Heimatort Goslar eingeladen. An diesem Samstag will der Besucher aus der Türkei zu seinem "persönlichen Freund" nach Niedersachsen reisen. Ankaras Ziel nach monatelangem Streit: Eine Normalisierung der Beziehungen.

Das unterstreicht auch eine weitere Meldung am Donnerstag: Die Regierung in Ankara hat nach neun Monaten ihre Stellungnahme beim türkischen Verfassungsgericht zur Beschwerde des inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gegen dessen Untersuchungshaft eingereicht, wie die "Welt" berichtete. Die darin erhobenen Vorwürfe gingen nicht über jene hinaus, die die Regierung in einer früheren Stellungnahme zur Beschwerde Yücels beim Europäischen Gerichtshof (EGMR) in Straßburg eingereicht hatte.

Die "Welt" berichtete, in der neuen Stellungnahme würden Yücel weiterhin Terrorpropaganda und Volksverhetzung auf Grundlage seiner Artikel vorgeworfen. Das Verfassungsgericht habe Yücel und dessen Anwälten eine Frist von zwei Wochen für eine Reaktion eingeräumt. Danach könnte das höchste türkische Gericht darüber entscheiden, ob Yücel bis zu einem Urteil in einem Verfahren auf freien Fuß gesetzt wird oder ob er in Haft bleiben muss. Der Fall Yücel ist der größte Streitpunkt in den bilateralen Beziehungen.

Angefangen mit der Bundestags-Resolution zum Völkermord an den Armeniern vom Juni 2016, die die Türkei als Affront empfand. Im Stich gelassen fühlte Ankara sich nach dem Putschversuch vom darauffolgenden Monat, auf den Berlin vor allem mit Appellen zur Mäßigung an die Adresse von Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte.

In Deutschland sorgten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...