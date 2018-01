Der US-Dollar kämpfte darum seine moderate Erholung der vergangenen Sitzung auszubauen, doch dieses Vorhaben scheitert und so fällt der Index zur Mitte des europäischen Handels. Die Erholung am Mittwoch erwies sich als kurzlebig, da der US-Dollar-Index in der Nähe der 92,00 zurückprallte. Die USD Bullen scheinen sich vom FOMC Sitzungsprotokoll nicht ...

