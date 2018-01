Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Dienstleister melden kräftiges Wachstum

Im Dezember haben die deutschen Dienstleister ihre Dynamik nochmals kräftig gesteigert, so dass die Geschäftstätigkeit auf den höchsten Stand seit zwei Jahren kletterte. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich verbesserte sich auf 55,8 Punkte von 54,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Schon im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 55,8 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Stärkstes Wachstum in der Eurozone seit Anfang 2011

Das Wachstum in der Eurozone hat im Dezember nochmals an Dynamik gewonnen. Die Industrieproduktion wurde mit annähernder Rekordrate ausgeweitet, und im Servicesektor liefen die Geschäfte so gut wie zuletzt vor über sechseinhalb Jahren. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 58,1 Zähler von 57,5 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Wert seit Februar 2011.

Britische Dienstleister wachsen robust - Starker Preisdruck

Die Geschäfte der britischen Dienstleister sind im Dezember dynamisch gewachsen, gleichzeitig meldeten sie aber einen starken Preisdruck. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft stieg auf 54,2 Punkte von 53,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten einen Indexstand von 54,0 Punkte prognostiziert.

Welche Wirtschaftsprognosen für 2017 daneben lagen - und was 2018 kommt

Zum ersten Mal seit zehn Jahren scheinen die Wirtschaftsprognosen für die Eurozone einhellig optimistisch zu sein. Das ist kaum überraschend, denn 2017 wurden Prognostiker von der Stärke des Aufschwungs größtenteils überrumpelt. Vor einem Jahr sagte die Europäische Zentralbank (EZB) noch ein Wachstum von 1,7 Prozent voraus, unabhängige Experten erwarteten im Schnitt ein Wachstum von 1,3 Prozent. Jetzt glaubt die EZB jedoch, dass die Eurozone 2017 sogar um 2,4 Prozent gewachsen ist.

Mifid bremst Anleihenhandel

Der Handel mit einigen Anleihen ist am Mittwoch in Europa stark zurückgegangen. Als Grund machen Teilnehmer die umfangreichen neuen Finanzregelungen für Banken aus, die als Mifid 2 bekannt sind. Diese Auswirkungen sind allerdings weitgehend erwartet worden. Denn das Ausmaß der Handelsdaten, die jetzt erfasst werden müssen, macht Mifid 2 zu einer großen technologischen Herausforderung für Banken. Die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente 2 ist am Mittwoch in Kraft getreten und beinhaltet die größte Überarbeitung der europäischen Finanzmärkte seit Jahren.

Bitcoins unterliegen gleichen Problemen wie Rohstoffe

Die Meinungen über den fairen Wert von Bitcoins streben extrem weit auseinander. Manche sehen diesen beim aktuellen Marktwert von 15.000 US-Dollar, andere eher bei 3.000 Dollar. Der immense Kursgewinn seit September legt nahe, dass eher der niedrigere Wert mit den Fundamentaldaten übereinstimmt. Kryptowährungs-Fans fallen üblicherweise in zwei Gruppen. Die eine sieht Bitcoins als reines Zahlungsmittel, die andere eher als Investment.

Großinvestoren machen zunehmend einen Bogen um Ölinvestments

Manche Großanleger und Banken überdenken ihre Investments in der Öl- und Gasbranche. Immer noch leidet der Sektor unter einer unsicheren Nachfrage, einer strikten Regulierung und seit geraumer Zeit auch noch unter dem Schreckgespenst E-Auto. Einer der Vorreiter könnte Norwegen sein, wo die Regierung in diesem Jahr entscheiden will, ob sie die Investments des 1 Billion US-Dollar schweren Staatsfonds in die Branche herunterfährt. Zu mitunter milliardenschweren Beteiligungen zählen die in Exxon, Shell, Chevron und BP.

CSU bleibt für Sondierungen in der Zuwanderungsfrage hart

Die CSU hat vor der am Donnerstag in Kloster Seeon beginnenden Klausurtagung ihrer Landesgruppe im Bundestag eine harte Haltung in der Zuwanderungspolitik gezeigt und der SPD Bedingungen für eine erneute großen Koalition gestellt. "Ich will diese Koalition mit der SPD - aber nur mit einer SPD, die weiß, wie man Vollbeschäftigung, Sicherheit und Modernisierung buchstabiert und nicht mit einer SPD, die nur in der sozialistischen Mottenkiste kramt", sagte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Bild-Zeitung.

Union und SPD erlegen sich Schweigegelübde auf - Magazin

Bei den anstehenden Sondierungen über die Fortsetzung der großen Koalition wollen SPD und CSU/CSU diskret verhandeln. Wie das Nachrichtenmagazin Spiegel meldet, haben sich die drei Parteien darauf verständigt, keine Zwischenstände zu kommunizieren und die Verhandler nicht in politische Talkshows zu schicken. Sondierungsteilnehmer dürften auch keine Interviews geben.

Union und SPD begraben Kriegsbeil zu Glyphosat - Bericht

CDU/CSU und SPD haben einem Bericht zufolge ihren Streit um den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat beigelegt. Bei dem Vorgespräch zu den Sondierungen beschlossen die Parteien laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel, schnell und einvernehmlich eine Lösung zu finden. An dem Treffen hatten auch Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) teilgenommen, wie das Magazin weiter berichtet.

Pharmalobbyist und Mitarbeiter nach Datenklau im Gesundheitsministerium angeklagt

Vor dem Landgericht Berlin hat am Donnerstag der Prozess um einen mutmaßlichen Datendiebstahl im Bundesgesundheitsministerium begonnen. Angeklagt sind ein früherer Systemadministrator des Ministeriums, Christoph H., sowie der ehemalige Pharmalobbyist Thomas Bellartz. Bellartz soll während seiner Anstellung als Kommunikationschef der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände den Mitangeklagten H. für das Ausspähen von E-Mails bezahlt haben.

Kleine Parteien verändern Politik in Europa

Wenn die Italiener im März an die Urnen strömen, wird der Gewinner derselbe sein wie bei den Wahlen in Europa im vergangenen Jahr: Niemand. In Deutschland, den Niederlanden und anderswo liefen den etablierten Parteien die Wähler davon und gaben stattdessen neuen Gruppierungen ihre Stimme. Die politische Landschaft wurde dabei teils so fragmentiert, dass die Bildung einer Regierung äußerst schwierig ist.

Steigende Wasserstände an Rhein und anderen Flüssen sorgen für Alarm

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben die Pegelstände an Flüssen wie Rhein und Mosel ansteigen lassen und erste Gegenmaßnahmen der Behörden ausgelöst. Die Schifffahrt auf der Mosel wurde nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts im rheinland-pfälzischen Koblenz in der Nacht zum Donnerstag komplett eingestellt. Städte wie Köln begannen bereits am Mittwoch mit ersten Flutvorbereitungen.

Türkei weist New Yorker Urteil gegen türkischen Banker zurück

Die Türkei hat das New Yorker Urteil gegen den türkischen Banker Mehmet Hakan Atilla wegen Verletzung von Iran-Sanktionen als "Einmischung in die inneren Angelegenheiten" zurückgewiesen. "Das US-Gericht hat sich auf der Grundlage sogenannter Beweise, die nur für Fälschung und politischen Missbrauch geeignet sind, auf beispiellose Weise in die inneren Angelegenheiten der Türkei eingemischt", erklärte das türkische Außenministerium am Donnerstag.

Venezuela will Arzneien mit Diamanten bezahlen

In den Regalen der venezolanischen Krankenhäuser herrscht gähnende Leere, und die Regierung ist ratlos, wie sie ihre Rückstände von 5 Milliarden US-Dollar bei Pharmaunternehmen begleichen soll. Für die Bezahlung ausländischer Lieferanten hat sich das klamme Land eine Alternative ausgedacht: Es will in Diamanten, Gold und Coltan zahlen. Coltan wird bei der Herstellung von Mobiltelefonen und Playstations eingesetzt.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Dez 59,1 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Dez PROGNOSE: 59,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Nov war 60,4

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Dez 55,4

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Dez PROGNOSE: 54,7

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Nov bei 54,7

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Nov +4,9 Mrd GBP (Okt: +4,7 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Nov +3,5 Mrd GBP (Okt: +3,3 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Nov 65.139 (Okt: 64.887)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Nov +1,4 Mrd GBP (Okt: +1,4 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Nov PROG: +1,6 Mrd GBP

