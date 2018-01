Chiphersteller und Betriebssystem-Lieferanten sind in Aufregung. Der Grund: Sicherheitslücken in Prozessoren. Die deutsche IT-Sicherheitsbehörde rät zu raschen Updates - doch nicht alle Probleme lassen sich so lösen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät Computernutzern wegen der entdeckten Schwachstellen bei Prozessoren dazu, Sicherheitsupdates zügig zu installieren. Dies gelte auch für mobile Geräte, erklärte das BSI am Donnerstag. Die Behörde rief zudem die Anbieter von Computerdiensten dazu auf, ihre Anwendungen schnellstmöglich abzusichern. Die Chiphersteller müssten dafür sorgen, die Sicherheitslücken zu beheben.

Experten hatten zuvor zwei Schwachstellen auf Mikroprozessoren ("Meltdown" beziehungsweise "Spectrum" genannt) entdeckt, die in fast allen IT-Geräten verbaut sind. Dem BSI sei derzeit kein Fall bekannt, in dem diese Lücken aktiv ausgenutzt worden seien, erklärte die Behörde weiter. Der Fall sei aber ein Beleg dafür, wie wichtig es sei, Aspekte der IT-Sicherheit schon bei der Produktentwicklung angemessen zu berücksichtigen, sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm.

An der Aufdeckung der Schwachstellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...