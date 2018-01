Ryanair und seine deutschen Piloten nehmen nach dem ersten Warnstreik in der Geschichte des Billigfliegers die Gespräche wieder auf. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit fordert bessere Arbeitsbedingungen.

Nach dem ersten Warnstreik in der Geschichte der Ryanair sprechen die deutschen Piloten wieder mit dem Management des irischen Billigfliegers. Eine Delegation des Unternehmens werde am Freitagnachmittag in Frankfurt erwartet, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Donnerstag.

Ein erstes ...

