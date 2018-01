Mit der richtigen Strategie gelingt die Karriere vom Normalverdiener zum Frühprivatier. Wie viel Sie sparen müssen, wie Sie das Geld anlegen sollten und wie Sie sich richtig versichern.

Mit 24 Jahren entscheiden sich die meisten Menschen für einen Beruf oder einen Partner, für ein Kind oder eine Karriere. Jan Henning entscheidet sich mit 24 Jahren, in Rente zu gehen. Nicht sofort, aber spätestens mit 40. Sein Problem: Er hat kein Vermögen, nichts geerbt, noch nicht im Lotto gewonnen. Also geht Henning zur Bank, bittet um einen Kredit, kauft sich eine Wohnung und startet eine Karriere als Vermieter. Seine erste Immobilie ist eine 115-Quadratmeter-Wohnung in Kassel, für 115.000 Euro. "Mit ihr hat alles angefangen", sagt Henning heute.

Damals war Henning Filialleiter in einem Sportgeschäft, arbeitete 60 bis 70 Stunden pro Woche, wechselte in den Vertrieb, verdiente gut. Aber ihm blieb kaum Zeit für sich, für Freunde - für das, was andere ihr Privatleben nannten. Sein Plan: Alle fünf Jahre eine Immobilie kaufen und von den Mieteinnahmen leben. Heute ist Henning 42 und verlebt den Winter mit seiner Frau und dem einjährigen Sohn im sommersonnenreichen Kapstadt. Auf dem Papier ist Henning selbstständig, führt eine Wirtschaftskanzlei in Frankfurt. Doch tatsächlich ist er vermögender Privatier. Henning betreut nur noch alte Klienten. Nimmt keine neuen Aufträge mehr an. Und bezeichnet sich selbst als "nicht aktiv berufstätig".

Selbstbestimmt arbeiten, nur für wen man mag und so viel man möchte, die Montagmorgenfrische bei einem Spaziergang durch den Wald genießen, drei Nachmittage die Woche für Pilates reservieren oder donnerstags einfach mal die Fußballer des Lieblingsclubs zu einem Auslandsspiel begleiten - wie oft schon haben wir davon geträumt, dem Alltag ein Schnippchen zu schlagen, unserem Leben mehr Farbe zu verleihen, ihm gar eine Wende zu geben? "Es gibt nichts, was mich hält, au revoir!" Der Song von Popstar Mark Forster ist seit 2014 zu einer Art Hymne der Deutschen auf die Flucht aus dem Hamsterrad avanciert.

Besonders im Winter, wenn die Tage kurz sind und die Pendlerstunden umdüstert, begreifen Angestellte und Normalverdiener, was es heißt, "abhängig" beschäftigt zu sein. "Die Freiheit, nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen zu sein, ist ein riesiger Wert", sagt Michael Huber, Geschäftsführer beim Münchner Finanzdienstleister VZ VermögensZentrum. Für viele ist sie sogar gleichbedeutend mit Freiheit an sich.

Doch wie kann man sich finanzielle Autonomie verschaffen? Wie zum Souverän über sein arbeitsarmes Dasein werden in Zeiten von Nullzinsen und hochbewerteten Aktienmärkten, von steigenden Immobilienpreisen und längeren Lebensspannen? Ohne klare Strategie bleibt der Traum von der monetären Zwanglosigkeit - ein Traum. Die WirtschaftsWoche hat Menschen besucht, die diesen Traum leben oder auf dem besten Weg sind, sich ihn erfüllen zu können. Und zeigt auf, worauf es ankommt.

Jan Henning zum Beispiel, der Frührentner aus Frankfurt und Kapstadt: Wenn er die Schulden vom Wert seiner Immobilien abzieht, kommt er auf einen siebenstelligen Betrag. Henning besitzt 25 Mietobjekte, darunter drei Mehrfamilienhäuser und ein Einfamilienhaus im Sauerland; vor allem in den vergangenen zwei Jahren hat er angesichts der niedrigen Zinsen in großem Stil zugekauft. Sein größtes Projekt: ein Mehrfamilienhaus in Frankfurt am Main. Um den Kauf zu finanzieren, löste Henning 2015 seine Lebensversicherung auf. Auch die erste Wohnung in Kassel hat er wieder veräußert. Für 200.000 Euro, ein hübscher Gewinn.

Vor Steuern werfen seine Immobilien 3850 Euro im Monat ab, erzählt Henning, nach Abzug von Kreditzinsen und sonstigen Kosten. Einen Teil davon investiert er in Fonds-Sparpläne.

Das geht, weil Henning und seine Familie sich bescheiden, weil es ihm ausreicht, "zu wissen, dass ich konsumieren kann, wenn ich will". Alle paar Jahre gönnt sich der drahtige Radsportler ein neues Sportgerät. "Aber das meiste, das ich zum Leben brauche, besitze ich schon." Ein wichtiger Ausgabeposten sind die monatlichen Versicherungsbeiträge. Henning, der in einer Beamtenfamilie aufgewachsen ist, will kein Risiko eingehen. "Ich habe Versicherungen für alle erdenklichen Fälle, vor allem eine gute Rechtsschutzversicherung."

Check 1: Die Ausgabenkontrolle

Huber vom VZ VermögensZentrum hat die Ausgaben vieler Kunden durchleuchtet. Zwei Posten seien besonders wichtig, die Beiträge zur Krankenversicherung und die Wohnkosten. Die variieren selbstverständlich: "Es macht eben einen riesigen Unterschied, ob Sie in München oder in Mecklenburg-Vorpommern leben." Davon unabhängig, hält Huber es für fahrlässig, weniger als 1000 Euro fürs Wohnen einzuplanen. So viel käme selbst bei einem abbezahlten Haus schnell zusammen, etwa für Energie, Anschlusskosten und Instandhaltung.

Die Höhe der Krankenversicherungsbeiträge hängt vom Einzelfall ab. Privat Versicherte müssen unabhängig vom Einkommen zahlen, in der Regel etwa 400 Euro im Monat. Dagegen können die Beiträge in der gesetzlichen Kasse (GKV) bei geringen Einkünften viel niedriger sein. Freiwillig Versicherte zahlen rund 17 Prozent für ihre Kranken- und Pflegeversicherung - auf alle Einkünfte, also inklusive der Miet- und Kapitalerträge. Mindestens fällig sind gut 170 Euro. Für den Fall, dass Privatiers als Selbstständige eingestuft werden, sind wenigstens rund 400 Euro im Monat zu veranschlagen. Maximal sind knapp 800 Euro fällig.

Sobald ein Privatier eine gesetzliche Rente bezieht, kann er als Pflichtmitglied der Krankenkasse geführt werden. Das hat zwei Vorteile: Erstens müssen Versicherte dann nur noch auf Renten und Versorgungsbezüge, etwa Betriebsrenten, Beiträge zahlen. Zweitens schießt die Rentenkasse die Hälfte des Beitrags zu. Weil der Rentenanspruch von Frührentnern in der Regel gering ist, zahlen sie auch nur Minibeiträge an die Krankenkasse. Wer im Rentenalter Pflichtmitglied mit diesen Vorteilen sein will, muss 90 Prozent der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens in der GKV versichert gewesen sein. Sonst wird er weiter als freiwilliges Mitglied eingestuft.

Auch privat Versicherte haben als Rentner einen Vorteil: Sie bekommen von der Rentenkasse einen Zuschuss zum Beitrag. Das sind 7,3 Prozent ihrer Rente, maximal die Hälfte ihres PKV-Beitrags.

Vermögensverwalter Huber rät, mit wenigstens 2500 Euro an monatlichen Ausgaben zu rechnen: 1000 Euro fürs Wohnen und 1500 Euro für die Basisversorgung, für Versicherungen, Lebensmittel, Kleidung. Mehr als ein Richtwert ist das nicht. Wer jenseits der Metropolen lebt, auf Opernbesuche und technologischen Schnickschnack verzichtet, sich bevorzugt Secondhand einkleidet oder gar seine Wohnung aufgibt, um mit Rucksack und Daumen durch die Welt zu ziehen, kann günstiger wegkommen. Die gut verdienende Klientel von Huber am anderen Ende der Skala wiederum gibt gut und gerne 5000 bis 7000 Euro im Monat aus.

"Der Gewinn an Lebensqualität ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen"

Peter Ranning, 62, ist vor sechs Jahren aus dem Arbeitsleben ausgestiegen: "Der Gewinn an Lebensqualität ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen", sagt er. Auf seinem Blog "der-privatier" berichtet der ehemalige Ingenieur für Elektrotechnik von seinen Erfahrungen. Ranning hat sich früh ausgerechnet, wie viel Geld er monatlich ausgibt, wie viel er bis zum Ruhestand spart, wie hoch seine gesetzliche Rente sein wird. Das Wichtigste sei, zu sparen und zu investieren, sagt er. So viel und so früh wie möglich, lautet seine Erfolgsformel. Ein eigenes Haus, zwei Autos und gemeinsame Urlaube mit seiner Frau waren drin, das schon. Aber Geld für Luxus ausgeben oder Interesse an Statussymbolen entwickeln, das wollte er nie.

Ranning verdiente ordentlich in seinem Berufsleben, zuletzt rund 75.000 Euro brutto im Jahr; genug, um etwas auf die Seite zu legen. Er trug die Schulden seines Eigenheims ab und baute sich ein Wertpapierdepot auf, "eine bunte Mischung aus Aktien und Anleihen, einigen Indexfonds und Index-Zertifikaten". Die Erträge aus dem Wertpapierdepot sammelt er auf einem Tagesgeldkonto, von dem jeden Monat ein fixer Betrag auf sein Girokonto fließt. Es läuft gut für ihn. Weil die Börsen sich prächtig entwickelt haben, hat er sein Kapital sogar steigern können. Außerdem bezieht Ranning seit knapp zwei Jahren 250 Euro Rürup-Rente im Monat. Und 2018 kommt, als Bonus, die gesetzliche Rente dazu: Ranning wird 63 und erhält sie mit Abschlägen ausgezahlt.

Für Oliver Noelting, 29, hätte Ranning aber wohl noch eine Idee ehrgeiziger sein können. Noelting ist Einser-Abiturient, Softwareentwickler und Skateboarder, Effizienzsparphilosoph aus Berufung und inoffizieller Deutscher Meister des spartanischen Lebensstils. ...

