EXCHANGE NOTICE, JANUARY 4, 2018 SHARES



SAMPO PLC: INVALIDATION OF SHARES



Sampo plc has invalidated 4 648 150 shares. The decrease in the number of shares has been entered into the Trade Register on December 22, 2017. The invalidation will be valid in the trading system as of January 5, 2018.



Identifiers of Sampo plc's share:



Trading code: SAMPO ISIN code: FI0009003305 Orderbook id: 24346 Number of shares: 554 151 850



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE, 4. TAMMIKUUTA 2018 OSAKKEET



SAMPO OYJ: OSAKKEIDEN MITÄTÖINTI



Sampo Oyj: on mitätöinyt omia osakkeitaan 4 648 150 kappaletta. Osakemäärän muutos on merkitty kaupparekisteriin 22. joulukuuta 2017. Muutos otetaan huomioon kaupankäynnissä 5. tammikuuta 2018.



Sampo Oyj:n osakkeen perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: SAMPO ISIN-koodi: FI0009003305 id: 24346 Osakemäärä: 554 151 850



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260