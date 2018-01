Die Demokratin Simonds und der Republikaner Yancey haben gleich viele Stimmen bekommen. Jetzt soll der Zufall entscheiden, wer von ihnen neuer Abgeordneter wird. Zweifelhaft bleibt, ob beide das Ergebnis akzeptieren.

Im US-Staat Virginia soll eine hauchdünne Wahl nach mehreren vergeblichen Anläufen per Los entschieden werden. Am Donnerstag (17.00 Uhr deutscher Zeit) wird entweder der Name der Demokratin Shelly Simonds oder des Republikaners David Yancey aus einer Keramikschale gezogen werden. Der Streit um den Sitz im Repräsentantenhaus von Virginia dürfte damit aber noch nicht beendet sein.

Simonds hatte die Wahl um den Sitz für den 94. Wahlkreis im November ...

